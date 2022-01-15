Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Синициной и Кацалапова высказался о соперничестве со Степановой и Букиным на ЧЕ

Тренер Синициной и Кацалапова высказался о соперничестве со Степановой и Букиным на ЧЕ
Комментарии

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, рассказал о соперничестве учеников на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) с соотечественниками Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Синицина и Кацалапов защитили титул, завоёванный в 2020 году, опередив Степанову и Букина по сумме двух танцев на 4,76 балла.

«Степанова и Букин? Плохих соперников на чемпионате Европы не бывает. При этом не надо забывать, что мы пропустили чемпионат России — из-за этого могли начаться подводные течения», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, но снялись с произвольной программы из-за травмы спины у партнёра. Золото национального первенства завоевали Степанова и Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Отстоит ли Щербакова себя перед Олимпиадой? LIVE Чемпионат Европы по фигурному катанию. Отстоит ли Щербакова себя перед Олимпиадой? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022