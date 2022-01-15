Тренер Синициной и Кацалапова высказался о соперничестве со Степановой и Букиным на ЧЕ

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, рассказал о соперничестве учеников на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) с соотечественниками Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Синицина и Кацалапов защитили титул, завоёванный в 2020 году, опередив Степанову и Букина по сумме двух танцев на 4,76 балла.



«Степанова и Букин? Плохих соперников на чемпионате Европы не бывает. При этом не надо забывать, что мы пропустили чемпионат России — из-за этого могли начаться подводные течения», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, но снялись с произвольной программы из-за травмы спины у партнёра. Золото национального первенства завоевали Степанова и Букин.