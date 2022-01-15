Смолкин: мы с Дэвис не возражаем против шума вокруг нас

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, прокомментировал дебют пары на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Дэвис и Смолкин стали седьмыми.

«Нам здесь понравилось, отличная публика, у нас была отличная поддержка, было так много русскоязычных. Мы катались здесь на ЧМ среди юниоров, и нам здесь понравилось. Тогда мы допустили какую-то глупую ошибку в поддержке, но сейчас мы сделали всё возможное, особенно в концовке, чтобы завершить программу без погрешностей.

Длинный сезон? В этом сезоне так и должно быть. В прошлом году мы участвовали только в одном старте, поэтому нам нужно много соревнований, чтобы показать себя, доказать, что мы достойны, поэтому мы должны соревноваться как можно больше. Нужно, чтобы судьи знали, кто мы такие, и надеемся, что в этот раз судьи нас запомнят.

Дети знаменитых родителей? После чемпионата России мы перестали обращать внимание на всё это, отпускаем лишнее. Это не мешает нашей подготовке. К счастью, мы здоровы, так как проблемы со здоровьем — единственное, что может остановить нас. Для спортсмена самое неприятное — травмы. Не возражаем против шума вокруг нас, мы привлекаем внимание — и это отлично. Мы просто хотим, чтобы всем нравилось наше катание», — приводит слова Смолкина пресс-служба ISU.