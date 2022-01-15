Видео: произвольный танец «Танго Роксаны» Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.



Дебютанты взрослого сезона Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили произвольный танец «Танго Роксаны», получили от судей 113,23 балла и уверенно обошли многих более опытных соперников, заняв итоговое седьмое место. Суммарная оценка танцевальной пары за два соревновательных дня достигла 186,61.

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Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96), серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).