Синицина и Кацалапов: очень любим, когда в произвольной программе взрывные концовки

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о музыке для произвольной программы олимпийского сезона.
Произвольный танец чемпионов мира и Европы поставлен под музыку из двух произведений Сергея Рахманинова — Второй концерт для фортепиано с оркестром и Вариации на тему Паганини.
«Две музыки из нашей произвольной программы переиграны одним исполнителем, Дэвидом Гарретом, очень известным скрипачом. В первый кусок, концерт Рахманинова, мы просто влюбились и очень давно его слышали. Первый раз года три назад мы его включили, и нам всем вместе с тренерами очень понравилась эта музыка, и мы ждали подходящего момента, чтобы её взять. И, видимо, этот момент был в этом году. Мы, наша команда, наши тренеры очень любим, когда в произвольной программе взрывные концовки. Мы считаем, вторая часть нашей программы — это программа о программе. Всё идёт наверх, в абсолютно другом ключе, мы абсолютно меняемся и в финале программы выдаём все свои силы и эмоции», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.
«В нашей программе мы пытаемся с Никитой передать нашу жизнь, карьеру и то, что мы чувствовали за весь наш этот путь и чувствуем до сих пор», — добавила Синицина.
- 15 января 2022
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