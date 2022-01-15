Степанова и Букин выразили готовность поучаствовать в олимпийском командном турнире

Серебряные призёры чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду россияне Александра Степанова и Иван Букин выразили готовность принять участие в командном турнире на Олимпиаде.
«Да, мы готовы. Я думаю, что каждый спортсмен хочет участвовать в командных соревнованиях», — сказала Степанова на пресс-конференции.
В олимпийском командном турнире как в короткой, так и в произвольной программе страну представляют четыре участника (по одному от каждого вида). Между короткой и произвольной программами есть возможность произвести две замены. Соответственно, от одного вида в командных соревнованиях могут выступить не более двух представителей.
Ранее СМИ сообщали, что дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин включён в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине ради участия в командном турнире.
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