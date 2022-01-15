Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Российский фигурист Иван Букин впервые стал отцом

Российский фигурист Иван Букин впервые стал отцом
Комментарии

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, после завоевания серебряной медали на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) сообщил, что 3 января 2022 года впервые стал отцом.

У Букина и его супруги Алёны Самарской, которая является хореографом группы Ирины Жук и Александра Свинина, родился сын.

«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик – богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — приводит слова Букина пресс-служба ФФККР.

Степанова и Букин в Таллине в пятый раз стали призёрами чемпионата Европы, во второй раз – серебряными. Двукратные чемпионы России выступят на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.

Букин – потомственный фигурист. Его отец, Андрей Букин, становился олимпийским чемпионом в дуэте с Натальей Бестемьяновой.

Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро! Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022