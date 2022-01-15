Российский фигурист Иван Букин впервые стал отцом

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, после завоевания серебряной медали на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) сообщил, что 3 января 2022 года впервые стал отцом.

У Букина и его супруги Алёны Самарской, которая является хореографом группы Ирины Жук и Александра Свинина, родился сын.

«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик – богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — приводит слова Букина пресс-служба ФФККР.



Степанова и Букин в Таллине в пятый раз стали призёрами чемпионата Европы, во второй раз – серебряными. Двукратные чемпионы России выступят на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.

Букин – потомственный фигурист. Его отец, Андрей Букин, становился олимпийским чемпионом в дуэте с Натальей Бестемьяновой.