Тарасова эмоционально отреагировала на российский пьедестал у девушек на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Счастье! Это колоссальная победа одной группы! Победа разных девочек, у которых одни тренеры. Выступления наших — это грандиозно! Поздравляю всех!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.