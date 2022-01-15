Камила Валиева впервые стала чемпионкой Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.



Победу одержала россиянка Камила Валиева. Это её первое золото чемпионата Европы.

Отметим, Валиева неудачно исполнила произвольную программу. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.



Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.



Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. Трусова стала третьей.