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Камила Валиева впервые стала чемпионкой Европы

Камила Валиева впервые стала чемпионкой Европы
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.

Победу одержала россиянка Камила Валиева. Это её первое золото чемпионата Европы.

Отметим, Валиева неудачно исполнила произвольную программу. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. Трусова стала третьей.

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