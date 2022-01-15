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Жулин: Щербакова ответила всем хейтерам. Показала, кто она есть на самом деле

Жулин: Щербакова ответила всем хейтерам. Показала, кто она есть на самом деле
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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление российских спортсменок на завершившемся в Таллине чемпионате Европы.

«Всё идёт нормально, по плану. Наши девочки прыгают запредельные контенты. У Валиевой не обошлось без ошибок, но всё равно Камила показала фантастическое катание. Поздравляю её с победой!

Щербакова показала, кто она есть на самом деле. Ответила всем хейтерам. Да, наверное, что-то не получается… Но сегодня мы все видели чистейший прокат с четверным флипом. Не удивлюсь, если на Олимпиаде Аня будет прыгать два-три четверных.

Саша Трусова — умница, что идёт на такой контент. Уверен, что дожмёт его. На Олимпиаде мы хотим видеть наших девочек во всеоружии», — сказал Жулин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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