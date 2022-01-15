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Видео выступления Александры Трусовой в произвольной программе на ЧЕ-2022

Видео выступления Александры Трусовой в произвольной программе на ЧЕ-2022
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Александра Трусова стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года.

Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. С судейской оценкой в 159,23 балла она уступила лишь Камиле Валиевой (золото) и Анне Щербаковой (серебро). Сумма за два соревновательных дня достигла 234,36.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.

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