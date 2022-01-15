Видео выступления Александры Трусовой в произвольной программе на ЧЕ-2022

Александра Трусова стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года.

Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. С судейской оценкой в 159,23 балла она уступила лишь Камиле Валиевой (золото) и Анне Щербаковой (серебро). Сумма за два соревновательных дня достигла 234,36.

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Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.