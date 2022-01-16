Жулин ответил на вопрос, нужен ли контрольный прокат — Щербакова против Туктамышевой

Чемпион мира Александр Жулин ответил на вопрос, нужен ли контрольный прокат — Анна Щербакова против Елизаветы Туктамышевой перед стартующей в феврале зимней Олимпиадой.

«Да, Щербакову критиковали. Нужно ли проводить контрольный прокат — Щербакова против Туктамышевой? По-моему, Аня Щербакова своим сегодняшним выступлением всё показала», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Завершившийся в Таллине чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Щербакова, третьей — Александра Трусова. Туктамышева в этих состязаниях участия не принимала.

В восьмой раз подряд эти состязания выиграла фигуристка из России. В 2013-м победила итальянка Каролина Костнер, а дальше — только россиянки: Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова, Софья Самодурова и Алёна Косторная. ЧЕ-2021 не состоялся.