Жулин ответил на вопрос, нужен ли контрольный прокат — Щербакова против Туктамышевой

Чемпион мира Александр Жулин ответил на вопрос, нужен ли контрольный прокат — Анна Щербакова против Елизаветы Туктамышевой перед стартующей в феврале зимней Олимпиадой.
«Да, Щербакову критиковали. Нужно ли проводить контрольный прокат — Щербакова против Туктамышевой? По-моему, Аня Щербакова своим сегодняшним выступлением всё показала», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Завершившийся в Таллине чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Щербакова, третьей — Александра Трусова. Туктамышева в этих состязаниях участия не принимала.
В восьмой раз подряд эти состязания выиграла фигуристка из России. В 2013-м победила итальянка Каролина Костнер, а дальше — только россиянки: Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова, Софья Самодурова и Алёна Косторная. ЧЕ-2021 не состоялся.
- 16 января 2022
-
00:16
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 15 января 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:42
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:34
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:08
-
23:06
-
22:32
-
22:10
-
21:54
-
21:27
-
21:13
-
21:04
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:16
-
20:10
-
20:03
-
19:48
-
19:32
-
19:16