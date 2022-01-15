Произвольная программа Анны Щербаковой, которая принесла ей серебро ЧЕ. Видео

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования женщин.



Чемпионка мира Анна Щербакова начала произвольную программу с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место. Судейская оценка за прокат достигла 168,37 балла, итоговый результат — 237,42.

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Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.