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Видео произвольной программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Видео произвольной программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.

Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.

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