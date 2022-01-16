Видео произвольной программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.



Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

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Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.