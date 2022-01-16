Американский журналист: Валиева выглядела смертной впервые с Гран-при Канады

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.



Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.



«Анна Щербакова откатала почти на максимуме, но всё равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, которая допустила две серьёзные ошибки. Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и этот результат (168, 61) стал для неё самым низким в сезоне. Но она всё ещё фаворитка ОИ», — написал Херш в своём «твиттере».

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.