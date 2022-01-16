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Американский журналист: Валиева выглядела смертной впервые с Гран-при Канады

Американский журналист: Валиева выглядела смертной впервые с Гран-при Канады
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Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.

«Анна Щербакова откатала почти на максимуме, но всё равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, которая допустила две серьёзные ошибки. Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и этот результат (168, 61) стал для неё самым низким в сезоне. Но она всё ещё фаворитка ОИ», — написал Херш в своём «твиттере».

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.

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