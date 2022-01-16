Американский журналист: Валиева выглядела смертной впервые с Гран-при Канады

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.
Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
«Анна Щербакова откатала почти на максимуме, но всё равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, которая допустила две серьёзные ошибки. Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и этот результат (168, 61) стал для неё самым низким в сезоне. Но она всё ещё фаворитка ОИ», — написал Херш в своём «твиттере».
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.
- 16 января 2022
-
01:32
-
01:29
-
01:21
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:38
-
00:36
-
00:29
-
00:29
-
00:19
-
00:16
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 15 января 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:42
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:34
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:08
-
23:06
-
22:32
-
22:10
-
21:54
-
21:27
-
21:13