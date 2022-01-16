«Ответ всему миру на санкции». Лайшев — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.
«Не только мне, но и всем любителям спорта хотелось, чтобы наши девчонки победили. Всё-таки непривычно распределились места после короткой программы, а Этери Георгиевна уже разбаловала нас тройными пьедесталами. Мы все, зажав руки, следили за выступлениями, переживали. Тренерский профессионализм дал о себе знать. Успех — это колоссальный труд Тутберидзе и девчонок, которые работают по 12 часов. Труд, труд и ещё раз — труд.
Весь коллектив детей и родителей всех видов спорта — у нас их 26 — все болели за девчонок. Работаем в ответ всему миру на санкции, которые нам предъявляют. Чем больше предъявляют, тем талантливее у нас становится молодёжь», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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