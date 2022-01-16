Российские фигуристки в восьмой раз в истории завоевали все медали ЧЕ

Российские фигуристки в восьмой раз в истории заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.
Впервые это произошло в 1999 году, когда золото завоевала Мария Бутырская, серебряным призёром стала Юлия Солдатова, бронзовым – Виктория Волчкова. На чемпионатах Европы 2000-2002 годов первое-второе места попеременно занимали Ирина Слуцкая и Бутырская, а бронзовым призёром неизменно, четыре раза подряд, оказывалась Волчкова.
Следующий российский пьедестал случился в 2015 году, когда первенствовала Елизавета Туктамышева. Серебряным призёром стала Елена Радионова, бронзовым – Анна Погорилая. В 2016 году победу одержала Евгения Медведева, а призёры остались те же.
В 2020 году первенствовала Алёна Косторная, призёрами стали Анна Щербакова и Александра Трусова. В 2022-м чемпионкой Европы впервые стала Камила Валиева, призёры не изменились.
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