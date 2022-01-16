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Трусова: прокатами недовольна, довольна только сальховом. Над остальным буду работать

Трусова: прокатами недовольна, довольна только сальховом. Над остальным буду работать
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Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль на завершившемся в Таллине чемпионате Европы, прокомментировала итоги своих выступлений.

«Очень приятно было здесь выступать, особенно на произвольной было очень много народа и невероятная поддержка. Прокатами своими я недовольна, могу сказать, что довольна только сальховом, потому что я его обратно вставила и сделала. Над всем остальным буду работать, надеюсь, получится», — сказала Трусова на пресс-конференции.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75.
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17.

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