Щербакова – о своём выступлении на ЧЕ: от соревнований остались положительные впечатления

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от своего выступления на чемпионате Европы в Таллине.

«Дни после короткой программы были очень нервными, я была очень разочарована собой, что не справилась с волнением. Возможно, мне пошло на пользу, что у нас был день перерыва перед произвольной программой, потому что вчера я ещё не чувствовала уверенности в себе.

День был немножко в тумане, но сегодня на произвольную программу я приехала очень заряженная, чувствовала, что могу показать лучшее, на что я способна. И я рада, что несмотря на то, что я волновалась в прокате, я все равно справилась. В прокате контролировала каждую секунду, каждый жест, потому что чувствовала волнение. И очень радостно, что справилась со со всеми элементами.

И в целом от соревнований остались положительные впечатления — это главное. Естественно, я сделаю выводы над своими ошибками и постараюсь их больше не допускать», – сказала Щербакова на пресс-конференции.

Напомним, Анна Щербакова заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Чемпионкой стала Камила Валиева, на третьем месте –.Александра Трусова.