Туктамышева обратилась к российским фигуристкам, которые заняли весь пьедестал на ЧЕ-2022

Чемпионка мира и Европы, фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к российским фигуристкам, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Поздравляю, девочки! Вы все прекрасны», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.