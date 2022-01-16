Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: итоги турнира

В Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.

В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.

В танцевальных дуэтах победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

В соревнованиях спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.

4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.

5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Спортивные пары



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 184,05.

5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 178,90.