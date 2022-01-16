Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: итоги турнира

В Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.
В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.
В танцевальных дуэтах победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
В соревнованиях спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).
Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Спортивные пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 184,05.
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 178,90.
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