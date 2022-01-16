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Олимпийский чемпион Соловьев заявил, что испытывает проблемы с речью после избиения

Олимпийский чемпион Соловьев заявил, что испытывает проблемы с речью после избиения
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о своём состоянии после выписки избиения.

«Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. Читаю их, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь. Обнимаю крепко», — написал Соловьёв в своём «инстаграме».

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Дмитрия диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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