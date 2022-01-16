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«Фантастика, восторг, изумление!». Гендиректор ФФККР прокомментировал российский пьедестал

«Фантастика, восторг, изумление!». Гендиректор ФФККР прокомментировал российский пьедестал
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал выступления российских девушек на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Фантастика, восторг, изумление — только такие эмоции после просмотра прокатов Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Я получил множество положительных эмоций от выступлений наших девочек, которые заняли сегодня весь пьедестал. Мы наблюдали замечательную картину: на арене одновременно поднялись три российских флага. Мы все чувствовали гордость, было очень приятно. Абсолютно все зрители на трибунах были в восторге от выступлений наших прекрасных девушек. Мы идем верной дорогой к успеху на Олимпиаде! Будем надеятся, что там все сложится», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

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