Трусова: жаль, что Малинин прыгнул каскад из двух четвертных тулупов раньше меня

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, восхитилась катанием американского фигуриста Ильи Малинина.



«Меня Илья Малинин впечатлил ещё до каскада четверной тулуп — четверной тулуп, когда он делал еще тройной лутц — четверной риттбергер, но четверной тулуп — четверной тулуп — это тоже очень необычно. Особенно с ритбергером, я такого никогда не видела. В прошлом году я тоже пробовала каскад из двух четверных, но, конечно, не получилось, но я с лутцем пробовала с вертушек, тулуп и сальхов прыгала. Жалко, что он прыгнул его раньше меня», — сказала Трусова на пресс-конференции по итогам чемпионата Европы в Таллине.



На этом турнире Трусова завоевала бронзовую медаль.



Напомним, Илья Малинин родился в США в семье русских эмигрантов. На чемпионате США Малинин занял второе место, проиграв только гениальному Нэйтану Чену. Однако его не выбрали представлять США на Олимпиаде, отдав предпочтение занявшему четвёртое место Джейсону Брауну.

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