Камила Валиева — об ошибках на ЧЕ: лёд скользкий, порой я нервничаю

Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль на завершившемся в Таллине чемпионате Европы, прокомментировала итоги своих выступлений.
Отметим, что после безошибочной короткой программы Валиева неудачно исполнила произвольную. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.
«Что-то получилось, что-то нет. Лёд скользкий, мы будем работать над ошибками. Порой я нервничаю больше, порой – меньше, но у меня нет выбора, мне нужно выходить и бороться. Я очень рада побывать на чемпионате Европы вместе с другими великолепными спортсменами. Для меня это большой опыт, ведь мне всего 15», — приводит слова Валиевой пресс-служба ISU.
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