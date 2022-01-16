Луна Хендрикс: русские девушки очень сильны, я знала, что они меня победят

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась эмоциями от завершения чемпионата Европы в Таллине (Эстония), где она заняла четвёртое место. После короткой программы бельгийка занимала второе.

«Я очень рада своему четвёртому месту, но я была бы счастливее, если бы лучше исполнила произвольную программу. Это было определённо не то катание, которое я ожидала. Я попыталась отбросить то давление, которое возникло после 2-го места в первый день, и кататься только для себя.

Русские девушки действительно очень сильны, я знала, что они меня победят, поэтому просто хотела кататься в своё удовольствие. Но после короткой программы я почувствовала что-то новое, поэтому мне пришлось собираться с мыслями. Теперь, я буду знать, как бороться с этим в будущем.

Мне было нелегко тренироваться перед чемпионатом Европы. У меня было много головных болей, на меня плохо влиял свет и не получались прыжки и вращения. Мне пришлось две недели кататься в очках. Но это не оправдание ошибок в произвольной программе, потому что короткая была хорошей», — приводит слова Хендрикс пресс-служба ISU.

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