Вайцеховская – о командном турнире на ОИ: никакого Коляды и закрыть тему с Туктамышевой

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о составе одиночников на олимпийский командный турнир в Пекине (Китай).
«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова. Совершенно невозможное сделала…
Нам ещё предстоит, думаю, услышать (и прочитать) 150 вариантов состава сборной на командный олимпийский турнир, как и на сами Игры, но вот лично моё мнение: 1. Никакого Коляды. Просто потому, что не заслужил. 2. Закрыть наконец уже тему Туктамышевой. Оставить за Лизой пачку эпитетов (уникальная, легендарная, невероятная – кто именно, императрица или стюардесса, выбирайте сами), и оставить за ней право кататься следующие четыре года, если поднимут возраст. Но: на ОИ-22 Лизе делать нечего. Увы…», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».
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