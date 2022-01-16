Косторная поддержала Щербакову после серебряной медали чемпионата Европы

Российская фигуристка Алёна Косторная отреагировала на серебряную медаль Анны Щербаковой на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине (Эстония).
«Сториз» доступна в официальном «инстаграме» Алёны Косторной.
«Много что говорили вокруг, но я верила. Это именно тот цвет медали, который ты заслуживаешь», — написала фигуристка, опубликовав фото Анны с золотой медалью одного из предыдущих командных чемпионатов мира.
Напомним, действующая чемпионка мира Анна Щербакова вчера, 15 января, начала прокат произвольной программы на чемпионате Европы в с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы.
За свой прокат Щербакова получила 168,37 балла, установив личный рекорд. Предыдущее достижение Щербаковой в произвольной программе равнялось 165,05 и было установлено на этапе Гран-при в Италии в 2021 году.
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