Ирина Роднина высказалась о результатах произвольной программы у женщин на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала итоги соревнований у женщин на чемпионате Европы – 2022, который прошёл в Таллине (Эстония).

Россиянки заняли весь пьедестал почёта. Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, второе место заняла Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

«Наши девушки молодцы — поздравляю всех! С ошибками, но они доказали и показали хорошие результаты. Приятно, что удалось подтянуться к тройке Щербаковой и Трусовой. Российский пьедестал — это безусловно хорошо», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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