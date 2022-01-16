Волосожар: Щербакова показала, что она лидер и может бороться за олимпийское золото

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала итоги соревнований у женщин на чемпионате Европы – 2022, который прошёл в Таллине (Эстония).

Россиянки заняли весь пьедестал почёта. Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, второе место заняла Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

«Наши девочки очень сильные и морально, и физически. Справедливо ли кто и кого обошёл решают судьи, но я очень рада за Аню Щербакову. Она показала, насколько у неё сильный характер, что она — лидер и может бороться за олимпийское золото.

Камила Валиева — великая спортсменка. Она всегда собирается. Мне нравится, как она настраивается, не думает о медалях. В интервью Камила говорила, что самое главное для неё сам прокат. Ошибка в произвольной на тройном акселе была не очень серьёзной. Это никак не убавит в ней уверенности. Наоборот, Камила будет стремиться к чистому прокату на Олимпиаде», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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