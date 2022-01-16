Бестемьянова: существует противостояние Валиевой и Трусовой. Саша двигает фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о конкуренции в российском женском фигурном катании.
«Хочется правильно расставлять все акценты. Мы очень рады, что Щербакова вернулась. Аня — крепкая и хорошая фигуристка. Она замечательно откатала произвольную программу. Мы за неё счастливы.
В первую очередь нужно говорить о фантастической программе Валиевой. Камила добавила в программу ещё один четверной прыжок. Они пробуют тот контент, который позволит ей выиграть у Трусовой, если та сделает пять четверных. Существует противостояние Валиевой и Трусовой. Трусова двигает фигурное катание и заставляет людей стремиться за собой. Да, вчера Саша не была на высоте и не сделала чисто все четверные, но она вызывает глубокое уважение», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 января 2022
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