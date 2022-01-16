Хореограф Тутберидзе резко отреагировал на публикацию в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально высказался о публикации в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!».

Железняков таким образом подписал публикацию с фотографиями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы – 2022, в своём «инстаграме».

«Эй, может, вы уже успокоитесь!? Все уже давно знают, что вы проплаченные и то, что пишут ваши боты, нормальные люди не воспринимают! Я официально заявляю. Не смейте мои публикации выставлять в своём ср… паблике. Мои соцсети – это моё личное. Вам уже не даёт ни один нормальный человек интервью, пошли на… Ваша безнаказанность, вас накажет, рано или поздно», — написал Железняков в своём «инстаграме».