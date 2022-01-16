Хореограф Тутберидзе резко отреагировал на публикацию в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!»
Поделиться
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально высказался о публикации в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!».
Железняков таким образом подписал публикацию с фотографиями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы – 2022, в своём «инстаграме».
«Эй, может, вы уже успокоитесь!? Все уже давно знают, что вы проплаченные и то, что пишут ваши боты, нормальные люди не воспринимают! Я официально заявляю. Не смейте мои публикации выставлять в своём ср… паблике. Мои соцсети – это моё личное. Вам уже не даёт ни один нормальный человек интервью, пошли на… Ваша безнаказанность, вас накажет, рано или поздно», — написал Железняков в своём «инстаграме».
Комментарии
- 16 января 2022
-
12:19
-
12:00
-
11:58
-
11:52
-
11:45
-
11:44
-
11:22
-
11:21
-
10:57
-
10:57
-
10:53
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
09:56
-
09:54
-
09:45
-
09:34
-
09:20
-
09:00
-
08:32
-
08:19
-
06:55
-
04:27
-
03:14
-
02:59
-
02:11
-
01:47
-
01:32
-
01:29
-
01:21
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:47
Партнерский контент