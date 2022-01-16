Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Тутберидзе резко отреагировал на публикацию в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!»

Хореограф Тутберидзе резко отреагировал на публикацию в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!»
Комментарии

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально высказался о публикации в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!».

Железняков таким образом подписал публикацию с фотографиями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы – 2022, в своём «инстаграме».

«Эй, может, вы уже успокоитесь!? Все уже давно знают, что вы проплаченные и то, что пишут ваши боты, нормальные люди не воспринимают! Я официально заявляю. Не смейте мои публикации выставлять в своём ср… паблике. Мои соцсети – это моё личное. Вам уже не даёт ни один нормальный человек интервью, пошли на… Ваша безнаказанность, вас накажет, рано или поздно», — написал Железняков в своём «инстаграме».

Фигуристка Щербакова совершила подвиг на ЧЕ. И не позволила Трусовой развеять проклятие Фигуристка Щербакова совершила подвиг на ЧЕ. И не позволила Трусовой развеять проклятие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022