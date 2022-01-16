Лис: какими были бы оценки за компоненты у Трусовой, если бы она представляла Эстонию?

Американский журналист и ведущий блога The Skating Lesson Дэйв Лис оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Какими были бы уровень работы ногами и общая оценка за компоненты программы у Трусовой, если бы она представляла Эстонию?» — написал Лис на странице The Skating Lesson в «твиттере».

Напомним, Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. Она завоевала бронзовую медаль по итогам двух программ на чемпионате Европы.

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