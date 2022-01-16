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Показательные выступления ЧЕ в Таллине: Дэвис и Смолкин выступят вместо итальянской пары

Показательные выступления ЧЕ в Таллине: Дэвис и Смолкин выступят вместо итальянской пары
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Стал известен порядок выступления фигуристов на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

Отметим, что российская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин выступят вместо итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, у которых тренер Барбара Фузар-Поли заболела коронавирусом.

Первое отделение:
1) Ева-Лотта Киибус (Эстония)
2) Евгений Семененко (Россия)
3) Алисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
4) Александра Трусова (Россия)
5) Микерва Фабьен Хасе / Нолан Зигерт (Германия)
6) Михал Брезина (Чехия)
7) Евгения Лопарёва / Джеффри Бриссо (Франция)
8) Екатерина Рябова (Азербайджан)
9) Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия)
10) Андрей Мозалёв (Россия)
11) Екатерина Куракова (Польша)
12) Солен Мазинг / Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
13) Ариет Леванди (Эстония)

Второе отделение:
14) Нина Петрокина (Эстония)
15) Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия)
16) Морис Квителашвили (Грузия)
17) Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия)
18) Анна Щербакова (Россия
19) Оливия Смарт / Адриан Диаз (Испания)
20) Денис Васильев (Латвия)
21) Александра Степанова / Иван Букин (Россия)
22) Луна Хендрикс (Бельгия)
23) Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)
24) Марк Кондратюк (Россия)
25) Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)
26) Камила Валиева (Россия)

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