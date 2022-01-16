Показательные выступления ЧЕ в Таллине: Дэвис и Смолкин выступят вместо итальянской пары

Стал известен порядок выступления фигуристов на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

Отметим, что российская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин выступят вместо итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, у которых тренер Барбара Фузар-Поли заболела коронавирусом.

Первое отделение:

1) Ева-Лотта Киибус (Эстония)

2) Евгений Семененко (Россия)

3) Алисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

4) Александра Трусова (Россия)

5) Микерва Фабьен Хасе / Нолан Зигерт (Германия)

6) Михал Брезина (Чехия)

7) Евгения Лопарёва / Джеффри Бриссо (Франция)

8) Екатерина Рябова (Азербайджан)

9) Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия)

10) Андрей Мозалёв (Россия)

11) Екатерина Куракова (Польша)

12) Солен Мазинг / Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

13) Ариет Леванди (Эстония)

Второе отделение:

14) Нина Петрокина (Эстония)

15) Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия)

16) Морис Квителашвили (Грузия)

17) Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия)

18) Анна Щербакова (Россия

19) Оливия Смарт / Адриан Диаз (Испания)

20) Денис Васильев (Латвия)

21) Александра Степанова / Иван Букин (Россия)

22) Луна Хендрикс (Бельгия)

23) Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)

24) Марк Кондратюк (Россия)

25) Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

26) Камила Валиева (Россия)

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