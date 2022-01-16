Новый показательный номер Анны Щербаковой на чемпионате Европы. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова представила новый показательный номер. Чемпионка мира показала номер под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена.



Свой танец она исполнила на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). Там Щербакова заняла второе место, хотя после короткой программы находилась вне пределов топ-3. Весь пьедестал заняли российские фигуристки. Победу одержала Камила Валиева, а Александра Трусова стала третьей.

Чемпионат Европы — последний турнир перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

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