Мозалёв выступил с показательным номером под композицию из рок-оперы «Юнона и Авось»

Российский фигурист Андрей Мозалёв в рамках гала-вечера чемпионата Европы в Таллине выступил с показательным номером под композицию «Я тебя никогда не забуду» из культовой рок-оперы «Юнона и Авось».

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Мозалёв лидировал на чемпионате Европы в Таллине после короткой программы, но в итоге стал четвёртым. Золото на чемпионате Европы выиграл россиянин Марк Кондратюк. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.



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