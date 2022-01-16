Бойкова и Козловский представили номер в образах Мэрилин Монро и Джона Кеннеди

Бронзовые призёры чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в рамках гала-вечера в Таллине представили новый показательный номер в образах Мэрилин Монро и Джона Кеннеди.

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В соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул чемпионов Европы. Они обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ ещё до выступления Мишиной/Галлямова.

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