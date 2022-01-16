Тарасова и Морозов выступили под песню из фильма «Титаник»

Серебряные призёры чемпионата Европы в Таллине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с показательным номером под саундтрек из фильма «Титаник» в исполнении Селин Дион.

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В соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул чемпионов Европы. Они обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



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