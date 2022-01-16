Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате Европы. Видео
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Камила Валиева, ставшая победительницей чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступила в рамках гала-вечера в Таллине с показательным номером под саундтрек из фильма «Аватар».
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
Напомним, в субботу Валиева выиграла золото, несмотря на неудачное исполнение произвольной программы. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.
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