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Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате Европы. Видео

Показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате Европы. Видео
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Камила Валиева, ставшая победительницей чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступила в рамках гала-вечера в Таллине с показательным номером под саундтрек из фильма «Аватар».

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Напомним, в субботу Валиева выиграла золото, несмотря на неудачное исполнение произвольной программы. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

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