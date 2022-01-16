Мишина и Галлямов выступили с показательным номером под кавер группы Maneskin

Новоиспечённые чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с показательным номером под кавер группы Maneskin «Beggin'». Во второй части программы спортсмены использовали хит Роя Орбисона «Oh, Pretty Woman».

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Мишина и Галлямов, впервые завоевавшие титул чемпионов Европы, обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ ещё до выступления Мишиной/Галлямова. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!