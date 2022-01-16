Показательное выступление Марка Кондратюка на чемпионате Европы. Видео
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Российский фигурист Марк Кондратюк, выигравший свой дебютный чемпионат Европы в Таллине, в рамках гала-вечера выступил с показательным номером под песню Cradles американской группы Sub Urban.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
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Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины. Итоги
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.
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