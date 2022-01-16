Американский журналист: Тутберидзе опять поужинала с судьями. В этой игре она лучшая

Американский журналист Дэвид Лис поделился мнением о возможном влиянии личных связей тренера Этери Тутберидзе на оценки её подопечных на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).



«Бонус Тутберидзе — это реальность. У Тарасовой и Морозова было сразу несколько ошибок в одном этом выбросе. Во-первых, она наклонилась вперёд, далее — рука касается льда. Первая ошибка — это точно минус один-два балла, вторая — минус два. То есть это уже минус четыре. Даже если мы считаем, что они сделали величайший выброс всех времён, его потолок — плюс один. Но как это может быть величайший выброс, если там две ошибки? GOE однозначно должен был быть отрицательным. Так она ещё и ногу подняла, потому что потеряла контроль.



Кажутся ли глупыми слова о том, что хорватский судья был в числе тех, кого Тутберидзе пригласила на ужин? Все обсуждали историю с ужином Этери с арбитрами перед юниорским турниром. Конечно, россияне отреагировали: «Да как вы смеете такое говорить!» И что вы думаете? История повторяется. Она делает то же самое! Может, это своеобразная тактика. А как насчёт приглашения Теда Бартона на ужин и поста об этом? И после этого комментатор не будет к тебе лоялен? Это не критика, ведь это прекрасная тактика. Может, мне и не нравится эта игра, но думаю, что Этери в ней лучшая», — сказал Лис на YouTube-канале The Skating Lesson.

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