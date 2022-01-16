Глейхенгауз после чемпионата Европы призвал болельщиков быть добрее

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он поздравил фигуристов из группы Тутберидзе, которые успешно выступили на турнире. Также Глейхенгауз обратился к болельщикам.
«Хочу поздравить Камилу Валиеву с золотом, Анну Щербакову с серебром, Александру Трусову с бронзой! Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебром! Морис был шикарен в короткой программе, не всё получилось в произвольной, но спасибо за борьбу! Диану Дэвис и Глеба Смолкина с прекрасным дебютом, вы огромные молодцы!
Всю нашу дружную команду поздравляю с тем, что мы справились и двигаемся дальше! Я не буду углубляться в детали, но, люди, будьте добрее. Каждая девушка по-своему прекрасна, каждая из них посвятила всю свою жизнь нашему виду спорта, как и все в нашей сборной команде России! Впереди самый важный турнир для каждого спортсмена! Мы с детства мечтаем попасть на Олимпиаду! Поддержите, пожалуйста, всех, кто туда заслуженно отобрался и будет представлять нашу страну! Спасибо, всем любви», – написал Глейхенгауз у себя в «инстаграме».
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