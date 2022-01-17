Рудковская отметила двух фигуристок, которые понравились ей на чемпионате Европы

Известный музыкальный продюсер, а также жена Евгения Плющенко, Яна Рудковская выделила двух российских фигуристок, чьи выступления понравились ей на чемпионате Европы.
«В этот раз понравилась короткая программа у Камилы Валиевой, произвольная – у Анны Щербаковой», – написала Рудковская в своём «инстаграме».
Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, несмотря на то, что неудачно исполнила произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.
Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.
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