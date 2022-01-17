Рудковская назвала топ-10 любимых фигуристов. В их числе нет Щербаковой и Туктамышевой

Известный музыкальный продюсер, а также жена Евгения Плющенко Яна Рудковская назвала топ-10 любимых фигуристок и фигуристов.
В рейтинг Рудковской вошли Евгений Плющенко, Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен, Эммануэль Сандю, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева и Софья Муравьёва.
Данный список она опубликовала в своём «инстаграме».
Ранее Рудковская выделила двух российских фигуристок, чьи выступления понравились ей на чемпионате Европы.
«В этот раз понравилась короткая программа у Камилы Валиевой, произвольная – у Анны Щербаковой», – написала Рудковская в своём «инстаграме».
Напомним, Валиева стала чемпионкой Европы, несмотря на то что неудачно исполнила произвольную программу. Щербакова же заняла второе место.
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