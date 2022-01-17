Алёна Косторная обратилась к дочери Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная обратилась к российской фигуристке Диане Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Косторная поздравила Дэвис с днём рождения. Вчера, 16 января, Диане исполнилось 19 лет.

«С днём рождения, Диана», — написала Косторная в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фото фигуристки.

Фото: «инстаграм» алёны косторной

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. На чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония) пара заняла седьмое место, заработав 186,61 балла по сумме двух прокатов. Золотые медали завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96 балла), второе место занял ещё один российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин (213,20 балла).

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