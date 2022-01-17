Анна Щербакова опубликовала пост о чемпионате Европы, где она завоевала серебро

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «Инстаграме» новый пост. Спортсменка поделилась впечатлениями от чемпионата Европы 2022 года в Таллине (Эстония), где ей удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь Камиле Валиевой.
«Чемпионат Европы — 2022. Столько эмоций было пережито за эти несколько дней, столько нервов потрачено. Но главное, что в итоге остаются только невероятная радость и очень ценная для меня медаль.
Спасибо каждому, кто переживает со мной все эти эмоции. Спасибо моим тренерам, родным и болельщикам! Я счастлива иметь такую поддержку», — написала Щербакова, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
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