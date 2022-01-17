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Катарина Витт отреагировала на золото Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022

Катарина Витт отреагировала на золото Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022
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Двукратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, четырёхкратная чемпионка мира Катарина Витт отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония), где ей удалось завоевать золотую медаль.

«Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Таллине. Поэтому я из своего «домашнего офиса» комментировала женскую произвольную программу в прямом эфире вместе с Даниэлем Вайсом. 15-летняя россиянка Камила Валиева стала чемпионкой Европы благодаря невероятно великолепному выступлению!» — написала Витт в своём «инстаграме».

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