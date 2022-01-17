Алексей Ягудин показал свои детские фото
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивные фотографии. На снимках можно посмотреть, как Ягудин выглядел в детстве.
«С праздником. С днём фигурного катания. Праздник длиной в 37 лет», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999 и 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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