Алексей Ягудин показал свои детские фото

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивные фотографии. На снимках можно посмотреть, как Ягудин выглядел в детстве.

«С праздником. С днём фигурного катания. Праздник длиной в 37 лет», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999 и 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!