Чемпион Европы рассказал, как российским фигуристкам занять весь пьедестал на ОИ-2022

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий объяснил, что нужно для того, чтобы российские фигуристки заняли первые три места на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

«Серьёзную конкуренцию российским девушкам составят японки. Будет очень тяжело занять весь пьедестал. Для этого всем троим нужно показывать безупречное катание, идеальное выполнение элементов. Это нереально сложно», — приводит слова Новицкого «RT на русском».

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине первые три места заняли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!