«Почему не поддержали Загитову?» Подписчица обратилась к хореографу Тутберидзе, он ответил

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос подписчицы в «Инстаграме», почему он якобы ни разу не поддержал олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, которая на тех Играх победила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Вы защищаете девочек, и это правильно, респект. Но почему вы ни разу не поддержали Алину? Более того, вы сами дровишек подкидывали. А как её все травили, другим и не снилось. Мне интересно, почему так?» — спросила подписчица.

«Ну что за ерунда, я к Алине всегда хорошо относился и отношусь. Да, мне было обидно за Женю на ОИ, она столько к этому золоту шла и преодолевала, моё отношение к ней — как к дочери. Но это не значит, что я к Алине плохо отношусь. Не придумывайте, пожалуйста, то, чего нет», — ответил хореограф.

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